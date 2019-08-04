شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان الكيمياء سهل واستخدمنا الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام، من أداء امتحان مادة الكيمياء باختبارات الفرصة الثانية، مؤكدين سهولة الأسئلة واستخدام الكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات.

وأكد طلاب لجنة المبتديان الرسمية للغات بالسيدة زينب، أن الأسئلة من المنهج وواضحة وبعض الجزئيات فقط تحتاج إلى تركيز قبل الإجابة عنها، فيما تداولت جروبات الواتس آب بعض أجزاء من أسئلة امتحان الكيمياء، حيث طالب بعض الطلبة الإجابة عن الأسئلة خلال تواجدهم داخل لجنة الامتحان.

وعقدت امتحانات الفرصة الثانية فى المدارس الثانوى ورقيا، ويعتبر العدد الذى أدى الامتحانات محدودا، نظرا لقبول تظلمات إعداد كبيرة على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى، مما أدى إلى نجاح كثير من الطلبة وعدم حاجتهم لدخول امتحان الفرصة الثانية.

كانت امتحانات الفرصة الثانية إلزامية على الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المقررة فى اختبار مايو الماضى، وهى 50% من مجموع المادة وبالتالى تم منحهم فرصة امتحان يوليو الجارى للتعويض على أن يبقى اى طالب لم يدخل امتحان الدور الثانى للاعادة العام المقبل.