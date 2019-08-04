شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الزراعة والجامعات المصرية يبحث مع جامعتين بأمريكا تنفيذ مشروعات بحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع وفد الجامعات المصرية فى زيارة إلى جامعتى كاليفورنيا ديفيز وكورنيل، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات مشروع إنشاء مركز التميز الزراعى بجامعة القاهرة والذى يشارك فيه مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية، حيث تم بحث فرص التعاون المشتركة من خلال المشروع الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الذى تتضمن أنشطته تطوير المعامل وتمويل تنفيذ مشروعات بحثية وفرص للتدريب وتبادل الزيارات للخبراء والباحثين والطلاب.

قال وفد الزراعة – عقب عودته الى القاهرة، أنه تم زيارة جامعة كاليفورنيا ديفيز برفقة عمداء كليات الزراعة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، واسيوط وفريق المشروع والشركاء الأمريكيين، والتى شملت زيارة جمعية كاليفورنيا لتطوير المحاصيل، وفحص واعتماد التقاوى، فضلاً عن مركز الجينوم والعلوم الطبية الحيوية حيث تم استعراض أنشطة المركز والتعرف على التكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال، لدراسة التراكيب الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية والاستفادة التطبيقية منها، كما تم الاجتماع مع وزيرة الزراعة بولاية كاليفورنيا والتى يبلغ حجم الإنتاج الزراعى بها حوالى 50 بليون دولار سنوياً.

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كما شملت الزيارة مركز الخدمات البستانية للتعرف على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى انتاج نباتات خالية من الفيروسات، وتفقد مركز الزيتون والذى يجرى الابحاث العلمية وتقديم الدورات التدريبية حول كيفية استخلاص وتحليل جودة زيت الزيتون، فضلاً عن تفقد معمل الابتكارات فى الدواجن والذى يهدف الى تحسين سلالاتها لزيادة المقاومة للظروف البيئية المعاكسة والأمراض، كما تم زيارة المزرعة البحثية للحاصلات البستانية التى تشرف عليها وزارة الزراعة الأمريكية بالتنسيق مع الجامعة.

كما زار وفد الزراعة، ومرافقوه مركز تكنولوجيا ما بعد الحصاد، حيث تم الاطلاع على الاجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة فى هذا المجال وأيضا زيارة مركز الزراعات المائية للتعرف على الطرق الحديثة والتكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج النباتى.

كما قام الوفد بزيارة جامعة كورنيل حيث تفقد قسم علوم الاغذية ومركز تصنيع منتجات الالبان والأغذية وكذلك مركز الخدمات الإرشادية الزراعية بالجامعة، والاطلاع على الأنشطة التى يقدمها فى المجالات المختلفة مثل تأهيل الشباب والمرأة وبرامج التغذية والصحة، والزراعة فى المدن. كما التقى وزير الزراعة والوفد المرافق برئيسة الجامعة، ونائبتها لشئون العلاقات الخارجية، لبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية، وعلى الأخص المشاركة فى تنفيذ برامج تعليمية متميزة، من خلال مشروع مركز التميز الزراعى.