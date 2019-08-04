شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية: "السعودية تقدم أفضل الخدمات للحجاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام، مثمنًا الجهود التى تبذلها كافة القطاعات الحكومية والأهلية فى المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

وقال طايع، فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن السلطات السعودية متفانية فى خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج فى الأراضى المقدسة، التى تحولت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان.

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وأضاف، أن جميع المعوقات التى كانت تعوق الحجاج فى منى وعرفات على سبيل المثال، تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة، التى تقدم للحجاج إلى حد الترفيه، سائلاً المولى عز وجل أن يجزى الله العلى القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده على ذلك.

ونوّه رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التى اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية فى مصر، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج فى هذه الرحلة المقدسة.