محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي صباح الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.
قال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية له من المقرر إن الوزراء الثلاثة يناقشون سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.
جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة مارس الماضى، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم فى شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .
كانت هذه تفاصيل خبر شكري يتوجه إلى بغداد للمشاركة باجتماع مع نظيره الأردني والعراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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