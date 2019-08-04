حدث ليلا| بلاغ جديد للنائب العام ضد "أحمد وزينب".. و"رعب" في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365..

ننشر عناوين شوادر اللحوم والسلع التابعة للتموين قبل عيد الأضحى

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنشاء 71 شادر لحوم بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

بلاغ آخر وفتح تحقيق.. تحرك جديد من "قومي الطفولة" ضد الزوجين "أحمد وزينب"

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة النائب العام لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

أقل قطعة بـ300 ألف.. كيف تحصل على أرض سكنية بـ 3 مدن؟ (كراسة الشروط)

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز كمرحلة تكميلية بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

"زراعة البرلمان" تكشف سبب انخفاض أسعار لحوم الأضاحي

كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن سبب انخفاض أسعار لحوم الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

بالتعاون مع "الهجرة".. برنامج جديد للمصريين بالخارج على التلفزيون المصري

انطلقت اليوم أولى حلقات البرنامج الجديد "الجيل الثاني" علي قناة النيل الثقافية، بالتعاون بين التلفزيون المصري ووزارة الهجرة، للتفاصيل اضغط هنا..

"المنشآت الفندقية" تنفي إصابة طفلة إنجليزية ببكتيريا "الإيكولاي" بمصر

نفت غرفة المنشآت الفندقية ما تردد بشأن إصابة طفلة إنجليزية ببكتيريا "الإيكولاي" خلال زيارتها إلى مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

شرطة تكساس تعلن انتهاء حادثة إطلاق النار و"أن الوضع غير آمن"

أعلن المتحدث باسم شرطة (إل باسو) بولاية تكساس الأمريكية إنريك كاريلو انتهاء عملية إطلاق النار مع استمرار عدم الأمان في موقعها، للتفاصيل اضغط هنا..

الشرطة الأمريكية: اعتقال أحد مطلقي النار قرب المركز التجاري والمطاردة مستمرة

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قال العقيد روبرت جوميز، المتحدث باسم الشرطة في مدينة إل باسو، إنه تم إلقاء القبض على أحد مطلقي النار في المركز التجاري ومناطق أخرى متفرقة، بينما لا يزال عدد الأخرين مجهولًا، للتفاصيل اضغط هنا..

مصادر: 6 متهمين نفذوا حادث السطو المسلح على محطة وقود بالهرم

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إن 6 متهمين ثُبت تورطهم في حادث السطو المسلح على محطة وقود بمنطقة الهرم الأسبوع الماضي، للتفاصيل اضغط هنا..

رؤساء مباحث الجيزة.. استمرار القوى الضاربة وتجديد الثقة في الشباب

أبقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة على رؤساء المباحث الذين يمثلون القوى الضاربة للمديرية من خلال تفوقهم في العمل الشرطي، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسماء.. التشكيل الجديد لقطاعات البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات الداخلية الخاصة بتشكيل رؤساء القطاعات الأربعة، والتي اعتمدها اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، فجر الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب يدين إطلاق النار في تكساس ويصفه بـ"العمل الجبان"

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث إطلاق النار المميت يوم السبت بمركز للتسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ووصفه بأنه "فعل بغيض"، للتفاصيل اضغط هنا..

حاكم تكساس: 20 شخصا قتلوا خلال إطلاق النار في إل باسو

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن 20 شخصا قتلوا في إطلاق نار بمجمع تجاري بمدينة إل باسو، للتفاصيل اضغط هنا..

"لحظات الرعب".. أول فيديو لموقع مجزرة متجر تكساس

نشرت شبكة «آي بي سي نيوز» الأميركية، فيديو يوثق لحظة دخول رجال شرطة إل باسو في تكساس للمتجر الذي كان مسرحا لمجزرة راح ضحيتها 20 أميركيا على يد شاب في العشرينيات من عمره، للتفاصيل اضغط هنا..

"ردا على الغزو اللاتيني".. الكشف عن هوية منفذ مجزرة متجر تكساس

أعلنت سلطات ولاية تكساس مساء السبت، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات في مركز تسوق بمدينة إلباسو، على أنها "جريمة كراهية محتملة"، للتفاصيل اضغط هنا..

البرازيل تفصل مدير معهد أبحاث الفضاء بسبب خلاف مع الحكومة

أقالت السلطات البرازيلية ، اليوم السبت، رئيس معهد أبحاث الفضاء بعد خلاف حاد مع الحكومة بسبب بيانات تظهر زيادة حادة في مستوى إزالة الغابات بمنطقة الأمازون، للتفاصيل اضغط هنا..