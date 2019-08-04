تفاصيل المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم.. وموقف إضافة المواليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، تفاصيل المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين، إلى جانب موعد وشروط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.

إضافة المواليد

قال وزير التموين إنه تقرر عدم إضافة مواليد جدد لأي بطاقة تموينية، بما يجعل عدد المستفيدين، منها أكثر من 4 أفراد.

وأضاف الوزير أن إضافة المواليد الجدد تبدأ عقب انتهاء تنقية كشوف المستفيدين من الدعم التمويني، وعرضها على مجلس الوزراء الشهر المقبل، مؤكدًا أن إضافة المواليد لن تكون عشوائية، ولكن الوزارة تنتقي المواليد الأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم المقدم.

3 مليارات جنيه زيادة لدعم السلع

كشف وزير التموين، عن وجود 3 مليارات جنيه زيادة في موازنة العام الحالي حيث وصلت إلى 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ ومالهوش لازمة" بحسب تعبير الوزير.​

حذف غير المستحقين

أعلن وزير التموين عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ربط 37 قاعدة بيانات بحيث تكون الصورة المكتملة للمجتمع واضحة، حيث تم ربط قواعد بيانات الكهرباء والمرور والمحمول والسيارات.

معايير المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات:

- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.

- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.

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- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

خطاب شكر

قال وزير التموين إنه- لأول مرة في تاريخ الوزارة يتقدم مواطن بطلب رفع اسمه من الدعم هو وأسرته، لأنه يرى نفسه غير مستحق، مضيفًا: "قدمنا له خطاب شكر، وأتمنى أن يحذو الكثير نفس المسار، أي مواطن شايف نفسه غير مستحق يتقدم بطلب لرفع نفسه وهنشكره".

وأكد الوزير وجود قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء سواء الرقم القومي أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، مضيفا: "هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي".