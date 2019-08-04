"دنيا" تطلب الخلع: "قالي إنه رجل أعمال وطلع رد سجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "دنيا. م" ربة منزل، دعوى قضائية ضد زوجها "م. أ"، أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، مبررة ذلك: "طلع رد سجون ومُسجل، ولما سألته عن الوشم اللي في جسمه قالي معمول في لندن".

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1302 لسنة 2018، إن زوجها يملك شهادات مزورة، تفيد بأنه من عائلة عريقة "عرفته عن طريق فيسبوك، فهو صديق مشترك بيني وبين أحد أقاربي، وابن الجيران المقرب لشقيقي الأكبر، قالي إنه رجل أعمال وبيسافر للخارج لتصدير الملابس الإسلامية".

وأضافت "دنيا" أنها تحدثت مع زوجها قبل خطبتهما كثيرًا حتى توطدت علاقتهما، وانتقلا إلى عش الزوجية خلال شهر، لظروف سفر والدها، وظلت زيجتهما لمدة سنة دون إنجاب.

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وتابعت مٌقيمة الدعوى أنه خلال فترة زواجهما تعامل معها على أنه رجل أعمال يسافر إلى الخارج لفترات لا تتعدى الأسبوع، وكلما طالبت مرافقته للمطار يرفض لوجود أفراد معه من أصدقائه، وعند شكها في طبيعة عمله، توجهت إلى مقر شركته وتأكدت أنه يعمل في مجال الاستيراد والتصدير.

وأشارت صاحبة الدعوى إلى أنها رأت وشما مرسوما على جسمه، وحينما سألته عنه أجاب: "كنت في لندن ورسمته لحبي الشديد للأفاعي"، ما جعلها تفرح لمغامرات زوجها، وتطلب منه الذهاب معه إلى لندن، لخوض تلك التجربة.

وذات مرة توجهت الزوجة إلى محل شركة زوجها، واكتشف من حارس العقار، إنه يخدع السيدات، ويوهمهم بأنه رجل أعمال، وينتمي لعائلة مرموقة، لكنه نصاب، ومُسجل سرقة.

أبلغت "دنيا" زوجها بحقيقته، فلم يفكر من حينها بالاتصال بها، واستبدل رقم هاتفه، وتهرب من الطلاق، لذلك لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده، وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.