أخبار مصر | وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا تحضيريا بشأن انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الخامس عشر والسادس عشر من شهر سبتمبر المقبل بحضور دولي واسع.

ويدور موضوع المؤتمر حول "فقه بناء الدول"، حيث يجتمع الوزير بالدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولجنة الإعلام بالمجلس، وفريق عمل المؤتمر بالمجلس، لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والبحوث المقدمة.

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واعتمدت وزارة الأوقاف، صرف 17 مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعمارة المساجد، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لعمارة المساجد على مستوى الجمهورية.

وكانت الأوقاف، قد حققت أكثر من 35 مليونا و31 ألفًا و600 جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.