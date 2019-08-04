أخبار مصر | رئيس بعثة حج التضامن: تفويج 696 حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة حج التضامن: تفويج 696 حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الأحد سيشهد إستقبال آخر تفويجات ضيوف الرحمن بوصول ٦٩٦ حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا، حيث سيتم التفويج من مطارى القاهرة والأقصر إلى مكة المكرمة وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسير على ضيوف الرحمن.

وأضاف "عبد الموجود" أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر عن أول أمس الجمعة، فإن هناك ٩ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة، في إطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للحجيج بمكة، حيث قام خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولةكما قام بزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات للاطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية المتكاملة.

وشدد "عبد الموجود" على ضرورة تذليل أية عقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج والاستعداد لأداء المناسك الشريفة مع ضرورة التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.

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وأشار "عبد الموجود" إلى شرف المهمة التى يقوم بها أعضاء البعثة لخدمة الحجيج وان الأيام القادمة هى الأهم لموسم الحج والتى تتطلب مضاعفة الجهود فى خدمة الحجيج ونجاح عمليات التفويج لأداء الشعائر المقدسة.

جدير بالذكر أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.