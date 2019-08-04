أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: 9 حالات مرضية بين الحجاج حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: 9 حالات مرضية بين الحجاج حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود رئيس المؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحالة الصحية للحجاج جيدة وفقا للتقارير الصادرة، مشيرا إلي أن هناك ٩ حالات بالمستشفيات الحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة، وتم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة.

وأضاف أن بعثة الحج تقوم بزيارات تفقدية للحجاج بمكة، حيث زار خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة، ضيوف الرحمن بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة، كما زار الحالات المحجوزة بالمستشفيات للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية المتكاملة.

وجديرا بالذكر أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة، كما أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجاج الجمعيات الأهلية 966576507579.