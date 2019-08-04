أخبار مصر | رئيس بعثة حج التضامن: اليوم اكتمال تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة حج التضامن: اليوم اكتمال تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة، إن اليوم الأحد، إكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ ألف حاجًا وتقديم الخدمات المختلفة لهم خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية مع الحجيج حول أداء المناسك والرد على استفساراتهم.

وشدد عبد الموجود على ضرورة تذليل أية عقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج والاستعداد لأداء المناسك الشريفة مع ضرورة التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.