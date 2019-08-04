أخبار مصر | التضامن: تتوجه لإنقاذ طفلة تعرضت للتعذيب بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: تتوجه لإنقاذ طفلة تعرضت للتعذيب بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي منشورا يفيد بتعرض طفلة للتعذيب على أيدي زوجة أبيها مسببة لها إصابات بالغة وعلى الفور، وتوجهت وحدة حماية الطفل بمحافظة دمياط للتعامل مع الحالة.

تم موافاة الفربق ببلاغ نجدة طفل برقم 158548/9 بأن هناك طفلة تدعى هبة تعرضت للضرب المبرح من زوجة الأب وحالتها خطر بأحد المستشفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويله للنيابة ع الفور وقامت النيابة بأخذ أقوال المجنى عليها وجدها وتم القبض على زوجه الأب.

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وعلى الفور؛ تحرك مدير ادارة الدفاع الاجتماعي بالإدارة الاجتماعية بمركز دمياط وتم مقابلة الطفلة والجد والطبيب المعالج بالمستشفى التخصصي واتضح أن الطفلة/ هبة محمد رضا محمود أحمد وعنوانها/ دمياط قرية الشعراء أمام مستشفى سعد تعاني حالة إعياء شديد تشكو من آلام الظهر،

واتضح أن الطفلة تعاني من نزيف على المخ وكدمات في الظهر والرقبة والرأس.

وتبين لإدارة الدفاع الاجتماعي أن الأب والأم منفصلين وأن الأم بالسنبلاوين تزوجت بآخر، كما تبين أن الطفلة لجأت لجدها بعد تعرضها للتعذيب من زوجة الأب، وطلب الجد أن تقيم معه الطفلة لكن أباها رفض.

وبعد الواقعة طلب الجد أن يرعى الطفلة وتقيم معه، رافضا إقامة الطفلة بأحد دور رعاية، كما رفض رفض إقامة الابنه هبة في إحدى دور الضيافة التابعة للمديرية وأقر بذلك وتعهد بالحفاظ عليها.