مصر | التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة على حركة التنقلات الداخلية لضباط القطاع، التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وشملت الحركة تولي العقيد طه فودة لقطاع اكتوبر،العقيد أحمد الوليلي لقطاع الشمال، العقيد محمد عرفان مفتشا لشمال اكتوبر، العقيد محمد علي مفتشا لقطاع الشرق، والعقيد علي عبد الكريم رئيسا للحماية المدنية.

وشملت الحركة تولي العقيد أيمن الشرقاوي مفتشا للبدرشين والعياط، العميد محمد يوسف مدير مكافحة المخدرات، العقيد سامح درويش وكيل المخدرات، العقيد بهاء سالم لادارة المعلومات، العميد وحيد سليم لادارة الأحداث، العقيد احمد قنديل لشرطة المرافق، العقيد خالد ابو العلا لشرطة التموين، العقيد ياسرشعيروكيلا لإدارة المعلومات، العقيد عبد الحميد السبكي رئيس النشل، العقيد محمد عبد الشكور لإدارة المخدرات، المقدم احمد خلف لإدارة التحريات.

وتولي العقيد عمرو البطران رئيسا لقسم مكافحة جرائم النصب، العميد محمد انور مديرا لمباحث الأموال العامة، العقيد محمد حسن لإدارة الطرق والمنافذ، العقيد خالد كمال لإدارة الوحدات، العميد حسن عادل لإدارة التموين، المقدم محمد منصور لإدارة الآداب، ونقل المقدم احمد صقر لإدارة المرور، العقيد محمد عبد الحي رئيسا لإدارة تأمين المديرية والمنشأت، ونقل الرائد محمد المسلمي رئيسا لقسم المساعدات الفنية، وتولي المقدم إكرامي البطران رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو النمرس، بدلا من رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، وتولي المقدم هاني عماد خلفا له.

كما شملت الحركة تجديد الثقة للعميد أسامة عبد الفتاح رئيسا لقطاع الغرب، والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم وتولي الرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، وتجديد الثقة للمقدم محمد الصغير رئيسا لمباحث الهرم، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا لبولاق الدكرور والجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والإبقاء المقدم محمد الجوهري رئيسا لمباحث بولاق الدكرور، المقدم مصطفي كمال رئيسا لمباحث الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة، والرائد مصطفي عبدالله لقسم العمرانية، الرائد أحمد عصام لقسم الطالبية، فضلا عن تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال، المقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والمقدم محمد ربيع لقسم إمبابة، المقدم مجدي موسي لقسم أوسيم، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لوسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة، العميد علاء فتحي رئيسا لقطاع الجنوب، العقيد أحمد نجم مفتشا لأبوالنمرس والحوامدية، والمقدم عماد رشدي وكيلا للفرقة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيلا لفرقة العياط والبدرشين، وتجديد الثقة لكلا من العقيد عمرو حجازي مفتشا لأول اكتوبر والشيخ زايد، المقدم مروان مشرف وكيلا للفرقة، العقيد فوزي عامر لفرقة ثاني وثالث اكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيلا للفرقة.

ونقل النقيب كرم زايد معاونا لقسم ثاني اكتوبر، النقيب كريم عليان لقسم الهرم، النقيب احمد حنفي لفرقه وسط الجيزة، النقيب احمد يحيي لقسم بولاق الدكرور، النقيب اسلام شوق لقسم اول الشيخ زايد، النقيب احمد راغب للمساعدات الفنية، النقيب محمد طارق المساعدات الفنية، النقيب حسين مصطفى لمركز البدرشين، الرائد معتصم رزق لقسم أول اكتوبر، الرائد كريم يونس لقسم ثاني اكتوبر، الرائد خالد المرشدي لمركز كرداسة.