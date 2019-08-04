الإسعافات الأولية للتعامل مع الحروق الكهربائية × 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد مخاطر الحروق الكهربائية التى يتعرض لها المواطنون ما يستلزم ضرورة التعرف على الإسعافات الأولية للتعامل مع الحروق الكهربائية. ”الخليج 365” يستعرض طرق الإسعافات الأولية للحروق الكهربائية: Advertisements 1- البعد عن المصدر الكهربائى الذى سبب الحرق. 2- تحديد عمق الحرق. 3- تغطية الحروق بضمادة جافة معقمة. 4- لا تهدأ الحروق باستخدام الماء. 5- مراقبة ما إذا كانت توجد علامات تهدد حياة المصاب مثل: عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل التنفس.

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