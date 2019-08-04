شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «شكري» مع نظيريه العراقي والأردني.. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تركزت اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة الأحد، على الاجتماع الذي سيعقده وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة العراقية بغداد، مع وزيري خارجية العراق والأردن، مبرزة في الوقت ذاته تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بالتزامن مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لتعزيز قدرة القارة الإفريقية في مجال حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.

واستحوذ الشأن المحلي على اهتمامات الصحف، حيث جاء في مقدمتها تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها.

وأبرزت إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، وذلك في الوقت الذي أنهت فيه استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لضمان استمرار صرف السلع التموينية وتوافر الخبز ولحوم الأضاحي للمواطنين.

كما اهتمت الصحف باستعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف المشروعات الخاصة بوزارة الآثار، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 970 مليون دولار، وكذلك تفقده التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ أمون بالمتحف المصري الكبير بعد نقله من مقبرة وادي الملوك.

ونشرت الصحف توصية ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد لاسيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب.

وأشارت الصحف إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة الفاسدين من معتادي الإتجار بوظائفهم، حيث ألقت القبض على مسؤول سابق وآخرين حاولوا الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 متر مربع بمنطقة المعادي وتبلغ قيمتها السوقية حوالى 800 مليون جنيه.

وعلى الصعيد العربي، رصدت الصحف مظاهر وأجواء الاحتفال والبهجة التي عمت السودان عقب إعلان قوى الحرية والتغيير الاتفاق التام على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي التفاصيل، اهتمت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» بالاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في بغداد في وقت لاحق اليوم على مستوى وزراء الخارجية في مصر والعراق والأردن، حيث سيتوجه وزير الخارجية سامح شكري خلال ساعات إلى العاصمة العراقية لحضور أعمال الاجتماع.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن الاجتماع سيشهد مناقشات للوزراء الثلاثة حو سبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة خلال مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

بينما تابعت صحيفة «الأخبار» كلمة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن في نيويورك، حيث أكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بالتزامن مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لتعزيز قدرة القارة الإفريقية في مجال حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج التي تنظمها وتستضيفها مصر في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن إدريس دعوته إلى تعزيز حماية الأطفال العالقين في النزاعات المسلحة من خلال مناشدة كافة الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتهاكات بحق الأطفال وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم أثناء النزاعات المسلحة.

وأبرزت صحيفة «الجمهورية» تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

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وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان التقى محافظ شمال سيناء وعددا من القيادات الأمنية، كما تفقد عددا من الكمائن والارتكازات الأمنية وكذا مركز سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى رئيس الأركان قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت «الجمهورية» أن رئيس الأركان نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية؛ ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وتحت عنوان عريض تصدر صفحتها الأولى «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن»، أوردت صحيفة «الأهرام» تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن وذلك في وقت أنهت فيه استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لضمان استمرار صرف السلع التموينية وتوافر الخبز ولحوم الأضاحي للمواطنين بالإضافة إلى تشديد عمليات الرقابة الداخلية طوال أيام العيد.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول، خلال مؤتمر صحفي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى 5 أشهر، فيما يكفى السكر 8 شهور والأرز حتى منتصف ديسمبر المقبل، مؤكدة أن لديها تعاقدات على الدواجن تكفى حتى أبريل المقبل، كما أن التعاقدات على اللحوم الطازجة تكفى حتى نهاية 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أكدت استمرار صرف السلع على البطاقات التموينية، كما سيتم التنسيق مع المخابز والمطاحن؛ لضمان توافر الخبز للمواطنين طوال أيام العيد.

وتابعت «الأهرام» استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف المشروعات الخاصة بوزارة الآثار، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 970 مليون دولار، كما تفقد التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ امون بالمتحف المصري الكبير وذلك بعد نقله من مقبرة وادى الملوك.

وذكرت الصحيفة أن مدبولى تناول- خلال اجتماعه أمس مع وزير الآثار وعدد من المسئولين- خطوات تشكيل مجلس أمناء المتحف، كما بحث عددا من الجوانب المتعلقة بترتيبات حفل افتتاح المتحف والإجراءات التنظيمة المتعلقة بإدارة المتحف واستقبال الزوار والخدمات الأخرى المقدمة لهم.

كما تابعت وقائع ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرت الصحيفة البيان لختامي للورشة، حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد لاسيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب في مجتمعاتنا الإقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.

وأضافت الصحيفة أن البيان الختامي لورشة العمل- التي استضافتها وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزى المصري- دعا إلى دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لها فائدة متبادلة والترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات.

وتابعت صحيفة «الأخبار» جهود هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة الفاسدين من معتادي الإتجار بوظائفهم، حيث ألقت القبض على مسؤول سابق وآخرين هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية والمسئول عن الحفظ بالمحكمة وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 متر مربع بمنطقة المعادي وتبلغ قيمتها السوقية حوالى 800 مليون جنيه، وأسفرت تحريات الهيئة عن ملكية المبنى والارض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة.

وفي الشأن التعليمي، أوردت صحيفة «الجمهورية» أن أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات تنتهي اليوم، حيث تقدم حتى أمس 214 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن تمتد أعمال المرحلة لمدة 24 ساعة إضافية إذا أقتضى الأمر لمنح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم حتى الآن لإتمام عملية التسجيل أو تعديل الرغبات.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق الموقع، وأن الشرائح العليا من طلاب هذه المرحلة المستهدفين سوف يشغلون الأماكن القليلة المتبقية بكليات الهندسة والحاسبات والإعلام والاقتصاد.

كما رصدت صحيفة «الأهرام» أجواء الاحتفال التي عمت السودان عقب إعلان قوى الحرية والتغيير الاتفاق التام على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد استكمال صياغته النهائية خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان القول إن اتفاق الوثيقة الدستورية أسس لبناء الحكومة المدنية؛ لتصبح واقعا بعد انتظار، مؤكدا أن أبواب السودان الآن مفتوحة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير الاتفاق بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد باكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان.