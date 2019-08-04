شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 4 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، لمناقشة سُبل تطوير آليات التكامل في مختلف المجالات.

تسير شركة مصر للطيران 12 رحلة جوية، لنقل ألفين و424 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج.

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يوقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة الإعلان الدستوري، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.

تنظم الأمم المتحدة في فيينا مؤتمر الشباب لمحاكاة العمل في المنظمة الدولية، بمشاركة نحو 250 شابًا من 40 دولة.

تعقد الاجتماعات التشاورية بين الولايات المتحدة وأستراليا بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدفاع مارك إسبر، ونظيرتيهما الأستراليتين ماريز باين وليندا رينورلدز.

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية معرضًا في متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، يضم بورتريهات شخصية لأديب نوبل بريشة 40 فنانًا من مختلف دول العالم.