شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية أمن الجيزة، عن حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث.

وشملت حركة التنقلات، نقل المقدم إكرامى البطران من منصبه كرئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتولى المقدم هانى عماد خلفا له.

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كما تم نقل العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، وتولى العقيد طه فودة منصب رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان تم تصعيده من منصب مفتش مباحث شمال الجيزة، ليتولى منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، ونقل العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى منصب مفتش مباحث شمال الجيزة.

وشملت حركة التنقلات، تولى العميد محمد حسن منصب رئيس مباحث الطرق والمنافذ، والعميد ياسر البحيرى رئيسا لإدارة الترحيلات، والعميد أحمد قنديل رئيسا لإدارة شرطة المرافق، والعميد بهاء سالم رئيس مباحث المعلومات.

وجاء بحركة التنقلات تولى العقيد عبد الحميد السبكى رئيس إدارة مكافحة جرائم النشل، والعميد محمد أنور رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، والعميد محمد يوسف رئيس إدارة مكافحة المخدرات .