شكرا لقرائتكم خبر عن مول 123 ألف مشروع بـ10.5 مليار جنيه.. اعرف المحافظات المستفيدة من قروض "مشروعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البرنامج القومى للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، من أهم برامج الحكومة التى تمول مشروعات الشباب، فى إطار القضاء على البطالة وتشجيع الشباب على العمل، ومول البرنامج حتى الآن حوالى 123 ألف مشروع تم إقراضها بتكلفة حوالى 10.5 مليار جنيه من خلال البنوك المشاركة فى المشروع، وساهمت المشروعات فى توفير حوالى 350 ألف فرصة عمل للشباب فى جميع المحافظات.

”الخليج 365” يرصد فى النقاط التالية ما قدمه المشروع والمحافظات التى استفادت منه والمستهدف خلال العام المالى الجديد كما يلى:

1. المشروع ساهم فى توفير حوالى 123 ألف مشروع تم إقراضها بتكلفة حوالى 10.5 مليار جنيه من خلال البنوك المشاركة فى المشروع.

2. المشروعات ساهمت فى توفير حوالى 350 ألف فرصة عمل للشباب فى جميع المحافظات

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3. وجاءت محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض حيث نفذت أكثر من 15 ألف مشروعاً بقروض 1.4 مليار جنيه.

4. محافظة سوهاج نفذت 13 ألف مشروعًا بقروض 1.2 مليار جنيه

5. محافظة الشرقية نفذت 10 آلاف مشروع بقروض 1.1 مليار جنيه

6. محافظة البحيرة نفذت 14 ألف مشروعًا بقروض حوالى مليار جنيه

7. المشروع يستهدف توفير 37 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات يتم تنفيذها بقروض تبلغ 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2019/2020