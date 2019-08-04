شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف مسجد تواجه زواج القاصرات بالعيد وحملات تفتيش لمنع المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت وزارة الأوقاف، فى معركة منع زواج القاصرات اتساقًا مع مؤسسات الدولة المتخصصة، والتى تمنع حدوث الظاهرة التى تخالف الشرع والقانون، حيث تمنع الوزارة إشهار أى زواج بـ180 ألف مسجد دون التيقن من كونه مطابقًا للقانون.

وحذرت وزارة الأوقاف، من استخدام المساجد فى جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، مؤكدة على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أى عقد زواج بأى مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح ( الزواج ) بالأعياد.

ووضعت الأوقاف، شروطًا لإشهار الزواج بالمساجد لضمان عدم استخدامها فى إشهار زواج القاصرات، وهى: الحصول على موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، وتسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقًا بمعرفة المأذون الشرعى المعتمد.

واشترطت الأوقاف، أن يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعى للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعًا للمشاركة بقصد أو بدون قصد فى جريمة فى حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفة فى هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع مديرى المديريات ومديرى الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.

قال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، لـ"الخليج 365"، تعودنا على مبادرات عظيمة ترعى حقوق الناس وتحافظ على كرامتهم وتقدم الخير للناس والتى يطلقها الوزير وترعاها الوزارة.

Advertisements

وأضاف قبيصى، لن يكون تكليف فى أيام العيد فقط، بل سيدخل استراتيجية العمل الممتدة، وسوف تطلق حملات توعية لتعريف الناس بما يفيد مصلحتهم.

وأشار قبيصى، إلى أنه كانت هناك بوادر محاولة للعودة إلى الماضى، حيث يتواصل وكلاء الأوقاف مع الوزير دائمًا ويأتى هذا التكليف لمواجهة الظاهرة التى تضر بالفتيات والأسر من قبل مساجد مصر.

قال الشيخ جابر طايع يوسف، المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، إن القرار دخل حيز التنفيذ فور الصدور للحفاظ على حق الفتيات.

وأضاف طابع، لـ"الخليج 365"، أن المساجد لها دور كبير فى المجتمع، ولن نسمح أن تستغل فى المخالفات، بل ستكون آلية مواجهة.

وأوضح طايع، أنه سوف تطلق حملات تفتيشية على المساجد لمتابعة عمل ساحات العيد، والالتزام بالتعليمات، ومنع استغلال المساجد فى إشهار زواج القاصرات وسوف يتحمل المخالف جزاءه.

وتطلق وزارة الأوقاف، 6 مستويات تفتيشية على المساجد لمراقبة ضبط العمل فى موسم العيد الذى يشمل موسم عمل الأضاحى.