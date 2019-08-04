ارتفاع عدد وفيات غرق 3 قوارب في الفلبين إلى 19 شخصا وفقدان 12

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- د ب أ:

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن غرق 3 قوارب بمحركات في وسط الفلبين إلى 19 شخصا، فيما لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لما أعلنه مسؤولو الإغاثة من الكوارث اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن فرق الطوارئ تمشط المياه بين مدينة إيلويلو وجزيرة جيمارس للعثور على المفقودين.

وقال مكتب ادارة الإغاثة من الكوارث في المدينة إنه تم إنقاذ 59 شخصا من مكان الحادث الذي وقع يوم السبت وسط البحار العاصفة.

وقال حرس السواحل الفلبيني إن القواب الثلاثة كانت تسافر بشكل منفصل بين مدينة إيلويلو وجزيرة جيمارس عندما ضربتهم رياح شديدة وامواج قوية.

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وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الفلبين بسبب منخفض جوي استوائي قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن المنخفض الجوي الإستوائي (حنا) ترافقه رياحا تبلغ سرعتها القصوى 55 كيلو مترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

وكانت الرياح تتحرك صوب الشمال والشمال الغربي بسرعة 15 كيلو مترا في الساعة ومن غير المرجح أن تصل إلى الأراضي الفلبينية.

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