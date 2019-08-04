النقيب محمود ماهر مديرا لمكتب رئيس المباحث الجنائية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فجر الأحد، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بالمديرية. وشملت الحركة تولي النقيب محمود ماهر منصب مدير مكتب رئيس المباحث الجنائية بالمديرية قادما من قسم شرطة كرداسة. وعمل النقيب "ماهر" في إدارة مكافحة جرائم النشل ثم معاون مباحث بقسم شرطة الهرم، وتم نقله بعدها إلى قسم شرطة كرداسة، وحقق خلال الفترة الماضية نجاحات عدة في مجال البحث الجنائي وفرض السيطرة الأمنية ونال إشادة وثقة مديريه إضافة إلى حسن تعامله مع المواطنين.

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