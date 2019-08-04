معاونو مباحث أقسم الجيزة.. "يحيى" لبولاق و"المرشدي" لكرداسة و"عليان" للهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة تغييرات طفيفة بمنصب معاوني المباحث في أقسام الشرطة المختلفة.

واعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، واللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حركة التنقلات فجر الأحد.

وشملت الحركة نقل الرائد معتصم رزق من قسم ثالث أكتوبر إلى أول أكتوبر، والرائد كريم عليان من أبو النمرس إلى الهرم، والرائد أحمد يحيى من البدرشين إلى بولاق الدكرور.

وتم نقل الرائد كريم يونس معاون أول قسم شرطة منشأة القناطر إلى قسم ثاني أكتوبر، والرائد خالد المرشدي إلى قسم شرطة كرداسة قادما من قسم ثاني أكتوبر، والنقيب إسلام شوق من كرداسة إلى قسم شرطة أول زايد، والنقيب حسين مصطفى إلى قسم شرطة البدرشين.​