شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. تعرف على آراء الفقهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتريت أضحية فتبين لى حملها ولا يمكننى أن أشترى غيرها فهل يجوز الأضحية بها؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وجاء رد اللجنة كالآتى: "ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام ولم يعتبروا ذلك سبباً يمنع الذبح، خلافاً للشافعية فقالوا بعدم الجواز فإن خرج ولدها ميتا: فزكاته زكاة أمه عند الشافعى وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيًا ذبح لما روى ابن ماجة فى سننه. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ".

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