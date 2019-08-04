شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر محددات استبعاد غير المستحقين من منظومة بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق تنقية بطاقات التموين وفقًا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث يجرى حاليًا استبعاد غير المستحقين من البطاقات ضمن المرحلة الرابعة .
”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين فى نقاط محددة:
1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.
2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.
3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
6- الأسرة لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا.
7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
10 - الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.
11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
12- الأسرة لديها مهنة عليا.
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