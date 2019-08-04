ننشر محددات استبعاد غير المستحقين من منظومة بطاقات التموين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق تنقية بطاقات التموين وفقًا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث يجرى حاليًا استبعاد غير المستحقين من البطاقات ضمن المرحلة الرابعة .

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين فى نقاط محددة: