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ننشر محددات استبعاد غير المستحقين من منظومة بطاقات التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق تنقية بطاقات التموين وفقًا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث يجرى حاليًا استبعاد غير المستحقين من البطاقات ضمن المرحلة الرابعة .

 

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين فى نقاط محددة:

 

1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.

 

2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.

 

3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

 

4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

 

5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

 

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6- الأسرة لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا.

 

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

 

9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

 

10 - الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

 

11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

 

12- الأسرة لديها مهنة عليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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