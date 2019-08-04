شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2.730 مليون رأس أبقار وجاموس للحمى القلاعية خلال 39 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، تحصين 2 مليون و 730 ألف و78 رأس ماشية بينهم "مليون و619ألف و209 رأس أبقار، 915 ألف و819 رأس جاموس و163ألف و837 رأس أغنام و31 ألف و 213 رأس ماعز، منذ بداية الحملة فى 22 من يونيو الماضى وحتى 31 من الشهر الماضى .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة حتى الخميس المقبل، مشيرا إلى أن جميع متوفرة اللقاحات ذو الكفاءة العالية متوفرة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجى من اللقاحات أيضا للوصول إلى المستهدف تحصينه، موضحا أن هناك عقوبات رادعة للمرببين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية.

وأضاف التقرير، أن من بين العقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين، حرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر بيع المواشى فى الأسواق الغير مرقمة والمسجلة من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة.