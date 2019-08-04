شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": مؤتمر الشباب لا يكلف ميزانية الدولة مليمًا.. ومكاسبه أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤتمر الشباب لم يكلف الموازنة العامة للدولة مليمًا واحدًا، لافتًا إلى أنه على مدار انعقاده خلال الـ3 سنوات الماضية لم يرصد له أى تكلفة.



ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب، أن المؤتمر يعتمد فى انعقاد على مجموعة من الرعاة ورجال الأعمال، مؤكدًا أنه بعيدًا عن التكلفة، فالمؤتمر له مكاسب عدة للدولة المصرية، منها جذب الاستثمار، قائلاً "الرسائل الهامة التى يرسلها البرلمان لا تقدر بمال.. ففى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب ونقوم بإصلاح اقتصادى.. نبنى عاصمة جديدة ونضع الشباب على قائمتنا".



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وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن له مكسب اقتصادى هام، ففى الوقت الذى تنشغل فيه دول بحروب الجيل الرابع والخامس، مصر تهتم ببناء مدن جديدة وتعقد مؤتمراتها دون اهتزاز، وهو ما يعطى دلالة بأنها المنطقة الآمنة والمستقرة على مستوى الدول العربية.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن نتائج مؤتمر الشباب والذى اختتم الأربعاء الماضى تؤكد انطلاقة جديدة للدولة المصرية بإشراك الشباب ووجودهم على الخريطة الإدارية، موضحًا أن المؤتمر أوضح نقاطًا كثيرة تتعلق بالإصلاح الاقتصادى طمأنت الشعب المصرى.