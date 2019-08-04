"مصر للطيران" تسير اليوم 12 رحلة لنقل 2424 حاجًا إلى الأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران فى تسيير رحلاتها إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة اليوم الأحد 12 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2424 حاجًا؛ بواقع 10 رحلات إلى جدة لنقل 2245 حاجًا، ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل 179 حاجًا من حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات وإضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل .
يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجًا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس الجارى، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر الحالى.
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