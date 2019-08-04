شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قطارات عيد الأضحى الإضافية ومواعيد حجزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت هيئة السكة الحديد من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ويقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى، ومواعيدها وكيفية حجز تذاكرها خلال التقرير التالى:



1ـ متى يبدأ تشغيل القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال عيد الأضحى؟

يبدأ تشغيلها خلال الفترة ابتداء من يوم 6 حتى 20 أغسطس الجارى.



2ـ كما يبلغ عدد القطارات المقرر الدفع بها خلال فترة العيد؟

عدد القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال عيد الأضحى 24 قطارا، وسيتم تشغيل هذه القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية.



3ـ ما الهدف من الدفع بالقطارات الإضافية؟

الهدف مواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر السكة الحديد خلال أيام فترة عيد الأضحى.



4ـ هل الأمر مقتصر على الدفع بهذه القطارات الإضافية؟

لا.. فالسكة الحديد قررت أيضًا زيادة تركيب عربات بعض القطارات المكيفة والمميزة لمواجهة الإقبال الكبير على السفر خلال عيد الأضحى.



5ـ ما خطوط السكة الحديد التى ستعمل عليها القطارات الإضافية خلال فترة العيد؟

القطارات الإضافية ستقوم من الإسكندرية والقاهرة إلى اخطوط لصعيد الطوالى والعكس.

6ـ هل توجد قطارات إضافية ستعمل على خطوط الوجه البحرى والضواحى والخطوط الفرعية؟

لا يوجد قطارات إضافية تعمل على خطوط الوجه البحرى أو الضواحى أو الخطوط الفرعية خلال فترة عيد الأضحى.



7ـ أنواع القطارات الإضافية التى سيجرى الدفع بها؟

القطارات الإضافية تشمل 8 قطارات مكيفة والباقى عادى "مميز".



8ـ متى يبدأ حجز مقاعد القطارات الإضافية وطرحها للحجز أمام المسافرين؟

حجز تذاكر القطارات الإضافية يتم فى نفس يوم السفر.



9ـ ماذا عن قطارات أهالى النوبة المعتاد تشغيلها كل عيد أضحى؟

ـ القطارات الإضافية تشمل تشغيل 6 قطارات لخدمة أهالى النوبة.



10ـ ما مواعيد القطارات لإضافية المكيفة؟ مواعيدها كالتالى:

ـ قطار رقم 1934 يقوم من القاهرة الساعة 20.15 ويصل أسوان 08.50.

ـ قطار رقم 1935 يقوم من أسوان 13.30 ويصل القاهرة 02.10.

ـ قطار رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.15 ويصل أسوان 12.00.

Advertisements

ـ قطار رقم 1937 يقوم من أسوان 19.30 ويصل القاهرة 07.55.

ـ قطار رقم 1939 يقوم برحلة واحدة فقط من أسوان إلى القاهرة يوم 8 أغسطس حيث يقوم من أسوان الساعة 21.40 ويصل القاهرة 10.30.

ـ قطار رقم 1938 يقوم برحلة واحدة من القاهرة إلى أسوان يوم 9 أغسطس حيث يقوم من القاهرة 18.50 ويصل اسوان 07.20.

ـ قطار رقم 1940 يقوم برحلة واحدة فقط من الإسكندرية إلى أسوان يوم 7 أغسطس حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 21.45 ويصل أسوان 13.35.

ـ قطار رقم 1941 يقوم برحلة واحدة فقط من أسوان إلى الإسكندرية يوم 15 أغسطس حيث يقوم من أسوان 21.40 ويصل الإسكندرية 13.20.



11ـ مواعيد القطارات الإضافية العادية؟

تشمل 4 قطارات تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان والعكس ومواعيدها كالتالى:

من القاهرة 09.15 و15.20 على التوالى ويصلان أسوان 22.50 و04.25 على التوالى.

من أسوان 08.50 و23.50 على التوالى ويصلان القاهرة 21.50 و14.25 على التوالى.



12ـ مواعيد قطارات النوبة؟

ـ قطار رقم 1 يقوم برحلة واحدة يوم 8 أغسطس من القاهرة 15.00 ويصل أسوان 04.15 اليوم التالى ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك من أسوان 22.00 ويصل القاهرة 11.20.

ـ قطار رقم 2 يقوم برحلة يوم 8 أغسطس من القاهرة 16.45 ويصل أسوان 06.35 ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك فى رحلة العودة 12.45 ويصل القاهرة 02.00.

ـ قطار رقم 3 يقوم برحلة واحدة يوم 8 أغسطس من الإسكندرية 12.45 ويصل أسوان 05.15 ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك فى رحلة العودة الساعة 11.45 ويصل الإسكندرية 04.20.



13ـ مواعيد القطارات القاصرة والمخصوصة لأندية واتحادات معينة؟

قطار خاص بنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يوم 8 أغسطس على أن يتحرك من الإسكندرية 14.45 ويصل أسوان 07.30 على أن يعود يوم 17 أغسطس ويتحرك من أسوان 19.00 ويصل الإسكندرية 11.25.

قطار خاص للاتحاد النوعى بالقاهرة يقوم برحلة يوم 8 أغسطس متحركا من القاهرة 23.25 ويصل أسوان 12.25 ويعود يوم 19 أغسطس متحركا من أسوان 18.30 ويصل القاهرة 07.25.

قطار خاص بنادى أبو الريش بالإسكندرية يقوم برحلة يوم 9 أغسطس متحركا من الإسكندرية 14.45 ويصل أسوان 09.20 ويعود يوم 17 أغسطس متحركا من أسوان 13.50 ويصل الإسكندرية 06.35.