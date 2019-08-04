شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 220 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 220 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبًا وطالبة، بواقع 175673 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.