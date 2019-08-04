شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبهما رشوة.. حبس موظفين بشركة مياه في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت نيابة بني سويف حبس موظفين تابعين لشركة المياه بالمحافظة، بعد اعترافهما، خلال التحقيقات، بمماطلة تسليم مشروع محطة صرف صحي بقرية طحا بوش في مركز ناصر، للحصول على رشوة من مقاول العمل.
كانت الجهات الرقابية ألقت القبض على الموظفين، السبت، فيما أمر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بوقفهما عن العمل واستبدالهما بآخرين، مؤكدًا أن «أجهزة الدولة تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال، التي تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم».
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