شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المواطنين من رش الشوارع لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة خلال الأيام المقبلة، أو حتى رش الشوارع، كونها تزيد من ارتفاع الرطوبة.

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وأضاف «عبدالعال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن من سمات شهر أغسطس ارتفاع نسبة الرطوبة، على أن تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية على السواحل الشمالية، حيث تصل إلى 95% في الصباح الباكر، و85% على القاهرة والوجه البحري.

وأشار «عبدالعال» إلى أن درجة الحرارة في معدلها الطبيعي، ولكن ارتفاع الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الطقس، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية، لافتًا إلى أن أقصى درجة حرارة سنصلها هذا الأسبوع ستكون 37 درجة.