شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حزم الأمتعة.. 5 أسباب تمنعك من السفر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن الأسباب التى تؤدى إلى المنع من السفر إلى الخارج.. ويوضح ”الخليج 365” الأسباب التى تتسبب فى المنع من السفر إلى الخارج.

يقول المحامى خالد محمد، إن هناك عددًا من الأسباب التى تؤدى للمنع من السفر من بينها:

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1-عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهم بشكل نهائى.

2- حيازة المبالغ المالية الضخمة.

3- حياز الأدوية بكمية كبيرة خاصة إذا كانت مدرجة على قوائم المنع.

4- اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.

5- أن يكون المسافر مدرجا على قوائم المنع من السفر لملاحقته الأمنية، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجوده على ذمة أحد القضايا.