شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 12 شرطًا لحذف بطاقات غير المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، معايير المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، لحذف المواطنين غير المستحقين للدعم من منظومة التموين.

وتضمنت شروط تحديد غير المستحقين أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات، أو لديها أكثر من 3 سيارات، وقيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، أو لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو سيارة فارهة أحدث من 2013.

وشملت الشروط أن تكون الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، أو لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، أو كان استهلاك التليفون المحمول للأسرة أكثر من 800 جنيه، أو لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، أو لديها راتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه، وكذلك الأسرة التى لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، والأسرة التى لديها مهنة عليا.

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وقال المصيلحى إنه تم منح المواطنين الذين شملتهم محددات العدالة الاجتماعية، مهلة من الحذف من البطاقات حتى نهاية أغسطس الجارى، لحين تقنين أوضاعهم حتى لا يتم وضعهم مع شريحة القادرين الذين سيتم حذفهم من الدعم.

وأوضح وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، أن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول تظلمات أصحاب السيارات التى يعملون عليها وتمثل لهم مصدر رزق، فى حين سيتم منح أصحاب المنازل الذين يمتلكون أكثر من عداد مهلة لنقل ملكيتها إلى الأسر المتواجدة بها.

وحول إضافة المواليد أكد الوزير أنه لن يتم إضافتهم إلا بعد الانتهاء من عمليات تنقية البطاقات، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى حذف غير المستحقين نهاية الشهر الجارى.

وأضاف: «ستعرض النتائج على مجلس الوزراء، ولن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائى بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، كذلك لن تضاف مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد».

وحول استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الاضحى، قال الوزير إنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم فى الأسواق يوميًا، مشيرًا إلى أن احتياطيات السلع تخطت النسب المستهدفة، حيث يكفى احتياطى القمح ٤.٥ شهر والسكر يكفى ٨ اشهر والأرز يكفى حتى منتصف ديسمبر المقبل.