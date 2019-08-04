شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الإنارة بمساكن العبد ورفع حواجز انتظار السيارات والمخلفات بحى "السلام أول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، شرق القاهرة، أنه فى إطار رفع مستوى النظافة بالشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين، تم رفع المخلفات والردش بمناطق الجمهورية وشارع بطيء الدائرى وتجريد الأتربة بكوبرى التعمير.

وأضاف رئيس حى السلام أول، أنه تم تركيب كشفات ليد بمساكن العبد القديم وجارى العمل وفقا للخطة الموضوعة لتطوير شوارع الحى، واستبدال لمبات الإضاءة القديمة بأخرى ليد موفرة للطاقة.

Advertisements

وتابع المحمدى، تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمده الإنارة بشارع 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إزالة الحواجز الحديدية أمام شركة الغاز وشارع تقسيم التجارين وشارع أمين أبو زيد، مؤكدا أنه سيتم التصدى لأى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين.