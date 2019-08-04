شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم اكتمال تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن اليوم الأحد سيشهد آخر تفويجات ضيوف الرحمن بوصول 696 حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا، حيث سيتم التفويج من مطارى القاهرة والأقصر إلى مكة المكرمة، وذلك فى اطار ما اتخذته الوزارة هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية فى نقل الحجيج فى رحلتى الذهاب والعودة تيسيرا على ضيوف الرحم.

وكان أيمن عبد الموجود، قد أكد أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر يوم الجمعة الماضى، وأن هناك 9 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة، تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتهم من جانب لجان البعثة.