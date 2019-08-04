شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة حماية الطفل بـ"التضامن" تتحرك لانقاذ طفلة عذبتها زوجة أبيها بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن أنه بشأن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، منشورًا يفيد بتعرض طفلة للتعذيب على أيدى زوجة أبيها مسببة لها إصابات بالغة، توجهت وحدة حماية الطفل بمحافظة دمياط للتعامل مع الحالة، وتم موافاة الفريق ببلاغ نجدة طفل برقم 158548/9 بأن هناك طفلة تدعى هبة تعرضت للضرب المبرح من زوجة الأب وحالتها خطر بأحد المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم تحويله للنيابة على الفور وقامت النيابة بأخذ أقوال المجنى عليها وجدها وتم القبض على زوجه الأب.

وتحرك مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالإدارة الاجتماعية بمركز دمياط وتم مقابلة الطفلة والجد والطبيب المعالج بالمستشفى التخصصى، وأتضح أن الطفلة هبة محمد رضا محمود أحمد وعنوانها دمياط قرية الشعراء أمام مستشفى سعد تعانى حالة إعياء شديد تشكو من آلام الظهر، كما تبين أن الطفلة تعانى من نزيف على المخ وكدمات فى الظهر والرقبة والرأس.

وتبين لإدارة الدفاع الاجتماعى أن الأب والأم منفصلين وأن الأم بالسنبلاوين تزوجت بآخر، كما تبين أن الطفلة لجأت لجدها بعد تعرضها للتعذيب من زوجة الأب، وطلب الجد أن تقيم معه الطفلة لكن أباها رفض، وبعد الواقعة طلب الجد أن يرعى الطفلة وتقيم معه، رافضا إقامة الطفلة بأحد دور رعاية، كما رفض إقامة الابنه هبة فى إحدى دور الضيافة التابعة للمديرية وأقر بذلك وتعهد بالحفاظ عليها.