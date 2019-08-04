شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 4/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول مُعدلاتها نسبةً لهذه الفترة من العام، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في عموم المناطق، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس لطيف في عموم المناطق، وتظهر السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بدرجتين ، ويكون الطقس حاراً نهاراً في الجبال وحاراً جداً في باقي المناطق . في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة خصوصاً في الجبال ولكنها تبقى رطبة وحارة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي . الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة .