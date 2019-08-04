شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تستكمل إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 والتى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم وزير التنمية المحلية مساعدين .

وتجرى الاختبارات من خلال لجنة يرأسها وزير التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها كل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت أنه تم الانتهاء من مقابلة 1000 شخص من المتقدمين للمسابقة، على أن تنتهى من إجراء المقابلات خلال الأسبوع الجارى، ومراجعة درجات المتقدمين فى كافة الاختبارات التى أجريت لهم، تمهيداً للإعلان عن نتيجة المسابقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالى 1183 وبلغ إجمالى المستوفين 1114 حيث تقدم للدرجة الممتازة 101 كما تقدم للمدير العام 716، كما تقدم للدرجة العالية 297 وعدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65، وتم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين فى المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة والثقافة.