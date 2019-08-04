شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش برامج الخطة التنفيذية للمديريات التعليمية للعام المالى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا لمناقشة برامج الخطة التنفيذية للمديريات التعليمية للعام المالى 2019/2020، بحضور مديرى إدارة التخطيط والمشروعات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

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وناقش الاجتماع تعديل برامج الخطة التنفيذية وفقًا للموازنة المعتمدة وإدراج المشروعات التنموية الخاصة بالتعليم فى خطة المديرية والذى تضمن محور المحمودية، وتنمية شمال سيناء، ومبادرة حياه كريمة، والقرى الأكثر فقرًا كل فيما يخصه، بالإضافة إلى إعداد خطة المتابعة الخاصة بالمديرية التنفيذية وتوزيع المستهدفات الربع سنوية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد خطة عمل للمدرسة (الخطة المدرسية الاستراتيجية)، وكيفية تقديم الدعم الفنى لمنسقى التخطيط والمشروعات بالمدارس لإعداد الخطة المدرسية للعام المالى2019/2020، وذلك فى ضوء تحليل ورصد الوضع الراهن للمدرسة والرؤية المستقبلية وربطها بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتوضيح كيفية رصد الوضع الراهن من خلال الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك، وتفعيل البريد الإلكترونى الحكومى بالمدارس، فضلًا عن توظيف البيانات المجمعة لإعداد خطة العام المالى 2020 /2021.