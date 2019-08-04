داعية أزهرى: ذبح الأضاحى فى الشوارع ورمى المخلفات أمر لا يقره شرع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، ضرورة أن يكون هناك أماكن مخصصة لذبح الأضاحى، وعدم ذبحها فى الشوارع لما تمثل هذه الظاهرة من تشويه المظهر الحضارى للشوارع المصرية.
وقال الداعية الأزهرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك قوانين منظمة لعملية ذبح عيد الأضحى، مؤكدًا ضرورة تفعيل هذه القوانين بجدية، لأن ما يحدث خلال أيام عيد الأضحى من ذبح بالشوارع ورمى مخلفات أمر لا يقره شرعٌ ولا عرف، وجاء فى الحديث الصحيح "النظافة من الإيمان".
وأشار الشيخ أحمد البهى، إلى أن تخصيص أماكن مجهزة للذبح أمر من الإسلام حفاظاً على المظهر العام وصحة المواطنين.
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