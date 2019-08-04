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شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 22 عقارا ونقل 35 أسرة من أكشاك أبوالسعود العشوائية لحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن عدد العقارات التى تم إخلاؤها اليوم بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة بلغ 22 عقارا، مشيرا إلى أنه يتم هدم العقارات التى يتم إخلاؤها بشكل فورى.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، كما تم تسكينهم بشكل فورى بحى الأسمرات فى وحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الأعمال يوميا.
وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجري العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة فى ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاً لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية .
إبراهيم عبد الهادى خلال إشرافه على هدم عقارات أكشاك أبو السعود
إبراهيم عبد الهادى خلال إشرافه على هدم عقارات أكشاك أبو السعود
إبراهيم عبد الهادى خلال إشرافه على هدم عقارات أكشاك أبو السعود
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