شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيقFilipe Nyusiورئيس حزب رينامو Ossufo Momade، الأول من أغسطس الجارى، على اتفاق الوقف النهائى للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التى اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

وأشاد البيان بالجهود التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معرباً عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.