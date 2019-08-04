شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات و16 طن أدوية.. تعرف على استعدادات بعثة الحج × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى نفذتها الحكومة خلال موسم الحج حتى الآن:

1- تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة تضم بعثات الحج الثلاث "الداخلية – التضامن الإجتماعى- السياحة".

2- عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة قبل السفر للاطمئنان على كافة الاستعدادات والعمل على تلافى السلبيات.

3- مصر للطيران تنقل هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة.

4- إجراء كافة التطعيمات اللازمة لجميع الحجاج قبل السفر.

5- إنشاء قاعدة بيانات لكافة الحجاج تشمل حالتهم الصحية والأمراض التى يعانون منها وذلك لتجهيز الأدوية اللازمة لهم.

6- حجز المستشفيات للحالات التى تعانى من الفشل الكلوى أو الأورام.

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7- شحن أكثر من 16 طن أدوية ومستلزمات طبية وتوزيعها على عيادات البعثة بالأراضى المقدسة.

8- عدد الحجاج الذين ترددوا على عيادات البعثة الطبية حتى الآن 13 ألفًا و979 حاجًا.

9- تحويل 30 حاجًا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 10 حجاج للشفاء ولا زال 19 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

10- توجد حالة وفيات واحدة كانت من ضمن الحالات الحرجة من كبار السن نتيجة إجراء جراحة استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة.

11- عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى 17 حالة وإجمالى عمليات الغسيل الكلوى التى قاموا بها 41 مرة.

12- عدد حالات الأورام التى قامت بجلسات علاج الأورام هى حالة واحدة.

13- تدريب الخطباء والأعضاء لتوعية الحجاج بأداء المناسك بالشكل الميسر والمبسط وذلك عن طريق عقد مؤتمرات وندوات للحجاج بأماكن إقامتهم وكذلك بأماكن المشاعر المقدسة.

14- تناول موضوع مناسك الحج وآدابه بخطبة الجمعة بجميع المساجد.

15- إعداد كُتيب مُيسر عن الحج ومناسكه بطريقة سهلة وميسرة عن طريق الصور، وفيديو توعوى مدته ثمانية دقائق لإذاعته فى رحلات الحج الجوية والبحرية.