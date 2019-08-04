شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 3857 حاجا على متن 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت شركة مصر للطيران، على مدار اليوم السبت 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الشركة سيرت اليوم 17رحلة جوية لنقل 3857 حاجًا لكل من جدة والمدينة المنورة بواقع 10رحلات إلى جدة لنقل 2180حاجًا و7 رحلات إلى المدينة لنقل 1677حاجًا من حجاج تضامن أسيوط والغربية والمنيا وسوهاج وترانزيت كانو ولاجوس ولندن وتورنتو ونيويورك وقرعة علاقات وتنازلات وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس الجارى، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر الحالي.