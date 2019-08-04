أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: 214 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم العالى: 214 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية وفاة حاجة من مدينة أرمنت بالأقصر أثناء أدائها مناسك الحج بالأراضى المقدسة كيف تساهم السعودية وأسرة ناصف ساويرس بعلاج البريطانيين؟ التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد مدبولى يتفقد التابوت المذهب لملك توت عنخ آمون بعد نقله للمتحف المصرى الكبير الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة وتلقى رشاوى وزير التموين: من يملك سيارة يعمل عليها كمصدر رزق لن يتم حذفه من البطاقة التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3035 محلا بالأرقام.. تعرف على أبرز إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. فيديو وزير التموين: تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتى بالمرحلة الثانية حتى الآن Advertisements التموين: حذف أى موظف حكومى من البطاقات حال تجاوز راتبه 12 ألف جنيه وزير التموين: هل من يمتلك 15 فدانًا ينتظر دعم بطاقته بـ 200 جنيه؟! محافظ الجيزة: لا نية على الإطلاق لنقل سوق الجملة بـ6 أكتوبر للخضر والفاكهة "الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ للنائب العام فى واقعة تعذيب طفلة دمياط المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور جامعة القاهرة تبدأ تلقى تحويلات الطلاب القدامى ونقل القيد بكلياتها لطلاب الثانوية العامة المتظلمين..تعرف على نسب الزيادة وطلبات التظلم × 10 معلومات رئيس هيئة التأمين الصحى: انهينا قوائم تسعير شراء الخدمات من المستشفيات الخاصة مصر للطيران تسير غدا 12 رحلة جوية لنقل 2424 حاجًا للأراضى المقدسة رغم اختفائه منذ 4 أشهر.. صيادلة يحذرون من تصدر دواء مخدر قائمة الأكثر مبيعا.. يؤكدون: السوق السوداء تتاجر به والشركات تفرض عروض على الصيدليات لصرف علبة واحدة منه.. شعبة الصيدليات: رفض بيعه يعرض الصيدلى للسجن 15 ألف طالب بمرحلة التنسيق الثانية لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن.. التعليم العالى تحذر الطلاب من التخلف عن التسجيل.. تمنح فرصة حتى مساء غد والمتخلف متنازل عن مكانه بالجامعات الحكومية.. ومصادر: النتيجة آخر الأسبوع

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