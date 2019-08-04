شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت الفندقية تنفى إصابة طفلة إنجليزية ببكتريا معدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة المنشآت الفندقية في بيان لها ردا على ما أثير فى بعض المواقع الأجنبية حول إصابة طفلة إنجليزية ببكتريا الإيكولاي E-coli، فى أحد فنادق الغردقة، أن هذه الحادثة وقعت فى فبراير عام 2017، وأنه طبقا للصحف الإنجليزية فإنه لم يتم التأكيد فى أى من التقارير الطبية لحالة الطفلة بعد فحصها سواء في مصر أو إنجلترا على إصابتها بهذا النوع من البكتيريا.

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وأضافت الغرفة أن جميع التحاليل المعملية سواء الخاصة بالأغذية أو المشروبات أو المياه والتى أجرتها إحدى الشركات الدولية المتخصصة فى الصحة والسلامة للفندق محل الإدعاء أثبتت سلامتها التامة.

واستنكرت غرفة الفنادق نشر مثل هذا الخبر في هذا التوقيت تزامنا مع العودة القوية للسياحة إلى مصر والتي يلمسها الجميع، وناشدت الغرفة وسائل الإعلام المصرية تحرى الدقة فيما يتم نشره، مراعاة لمصلحة البلاد وحفاظا على سمعة القطاع السياحي المصري.