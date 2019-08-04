شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار 50منزلا وعمليات جراحية.. و25عجلا للأضخية بمبادرة حياة كريمة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية التضامن بالشرقية، بإشراف محمد كمال وكيل الوزارة، مبادرات لتوفير حياة كريمة، فى إطار الاحتياجات الحاليه المتطلبات الملحه، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، فتم توفير 25 عجل للأضحية و أعمار 50 منزل و مساعدات عينة فى القرى الأكثر احتياجا بينهم 170 عملية قلب .

وأعلن وكيل الوزارة، عن إعاده تأهيل و أعمار بدون فرش 50 منزلا بقريتين بمركز الحسينية هما "البكارشه، كفر المسلمية"، وذلك بالتعاون ما بين إحدى الجمعيات وصندوق تحيا مصر بتكلفه إجماليه للمنزل الواحد تقدر ب50الف جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال ثلاثه أشهر وسيتم التسليم فى أكتوبر القادم.

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وأضاف أنه بمناسبه قرب حلول عيد الأضحى المبارك ولادخال الفرحه والسعاده على قلوب الأسر المحتاجه سيتم ذبح 25 رأس ماشية من العجول البقرى والجاموسى على مدار الأيام الأربعة العيد وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجه والأولى بالرعاية فى جميع القرى.

وعن مجهودات التضامن الاجتماعى خلال الفترة الماضية، أكد وكيل الوزارة ، لـ ”الخليج 365”، أنه بتفعيل مبادر حياة كريمة منذ انطلاقها وحتى 31 يوليو تم تأهيل وإعاده إعمار وفرش 21 منزل فى مراكز أبو كبير، والحسينية، وههيا، والقرين، وتم تسليمهم للمواطنين، وإجراء 170 عملية جراحة قلب مختلفة ما بين قلب مفتوح وتركيب دعامات وتسليك شرايين بتكلفه 6 ملايين و460 ألف جنيه، وقروض حسنة لـ 168 حالة قيمة القرض 21 الف جنيه على ثلاث دفعات قيمه كل دفعه 7 آلاف جنيه لمساعدة الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة يسدد القسط الأول كامل، ويسدد 50%من قيمة القسط الثانى ويتم إعطاء القسط الثالث منحة كاملة ليكون اجمالى ما يتم سداده من القرض 10.5الاف جنيه ، و مساعدات زواج ل 70عروسه على مستوى مراكز المحافظه بواقع 7الاف جنيه لكل مستفيده والتى تم عقد قرانها ، توزيع 3150 قطعه ملابس جديده على الأسر الفقيره والأولى بالرعاية والأيتام وذوى الاحتياجات حيث تم اقامه ثلاث معارض مجانيه فى مراكز " أولاد صقر ، وههيا ، ديرب نجم" ، تم توزيع 1000قطعه ملابس فى كل معرض وتم توزيع 150قطعه ملابس فى يوم اليتيم.

و توزيع أساس عينى بالمجان على 360 أسرة محتاجة على مستوى المحافظة، وتم إعاده تاهيل لـ 6 مساجد بمراكز الحسينية والقرين وفاقوس، بتكلفة مليون و306 آلاف جنيه، وتوزيع 6 آلاف لحاف فايبر على 6 آلاف أسرة، و6 آلاف كرتونة رمضانية، و50 طن لحوم مجمدة على ما يقرب من 24.000 أسرة، وذلك على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى نطاق المحافظة، وتسليم مقاعد متحركة وسماعات أذن وأطراف صناعية لـ 30 حالة بتكلفة 120 ألف جنيه لحالات مختلفه فى جميع مراكز المحافظة.