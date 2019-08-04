محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
ألقت قوات أمن القاهرة، القبض على عامل، تعدى على طفلته بالضرب حتى الموت في منطقة حي الأسمرات بالمقطم.
وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا بوجود طفلة متوفية، 7 سنوات، داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات.
وتبين من تحريات رجال مباحث قسم شرطة المقطم، أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، فكثفت قوات الأمن من جهودها حتى تمكنوا من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضربها لحد ما ماتت".. القبض على عامل قتل طفلته في الأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.