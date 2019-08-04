"ضربها لحد ما ماتت".. القبض على عامل قتل طفلته في الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات أمن القاهرة، القبض على عامل، تعدى على طفلته بالضرب حتى الموت في منطقة حي الأسمرات بالمقطم.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا بوجود طفلة متوفية، 7 سنوات، داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات.

وتبين من تحريات رجال مباحث قسم شرطة المقطم، أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، فكثفت قوات الأمن من جهودها حتى تمكنوا من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.