محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
انطلقت اليوم أولى حلقات البرنامج الجديد "الجيل الثاني" علي قناة النيل الثقافية، بالتعاون بين التلفزيون المصري ووزارة الهجرة.
وقال مها سالم، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة لمصراوي، إن البرنامج نافذة جديدة يطل منها أبناء المصريين بالخارج على بلدهم، لترسخ الهوية وزيادة ربطهم بالوطن.
وأضافت أن البرنامج يستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من تجاربهم بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع "الهجرة".. برنامج جديد للمصريين بالخارج على التلفزيون المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.