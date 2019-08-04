أقل قطعة بـ300 ألف.. كيف تحصل على أرض سكنية بـ 3 مدن؟ (كراسة الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز كمرحلة تكميلية بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة.

ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص بداية من يوم 18 أغسطس وحتى العاشرة مساء يوم 19 أغسطس الجاري.

تتراوح مساحات الأراضي بين 272 مترًا وحتى 700 متر.

وحصل الخليج 365 على كراسة شروط حجز قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل قطعة في كل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

في مدينة الفيوم الجديدة، سيتم طرح 28 قطعة في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع بالحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدان بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع تالأراضي جاهزة للتسليم.

ووصل سعر أقل قطعة في مدية الفيوم الجديدة 304 ألف جنيه لمساحة 272، بينما سجل سعر قطعة مساحتها 980 ألفًا.

في مدينة أسوان الجديدة سيتم طرح 101 قطعة أرض، بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وسجلت قطعة الأرض التي تصل مساحتها لـ600 متر 720 ألف جنيه، والقطعة التي مساحتها 450 مترًا وصل سعرها إلى 460 ألف جنيه.

وتمثلت الاشتراطات البنائية 50% من مساحة الأرض، ويكون العقار عبارة عن 3 أدوار متكررة والردود تصل إلى 3 أمتار.

Advertisements

وفي مدينة بدر سيتم طرح بها 169 قطعة أرض، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وسجل متوسط قطع الأراضي 588 متر بسعر 665 ألف جنيه للقطعة الواحدة.

وتمثلت الشتراطات البنائية 50% من مساحة الأرض، ويكون العقار عبارة عن 3 أدوار متكررة والردود تصل إلى 3 أمتار، على أن يكون عدد الوحدات بحد أقصى 10 وحدات بقطعة الأرض.

نظام السداد:

يتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من ثمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء.

كما يتم سداد الـ75% من ثمن الأرض على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.

شروط التقديم:

1- التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

2- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا اعتباريًا شركة أو مؤسسة.

3- ألا يقل سان المتقدم عن 21 سنة في تاريخ بدء الحجز.

4- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.